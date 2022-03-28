Северная Македония потребовала высылки пятерых российских дипломатов

В сообщении говорится, что соответствующая нота была вручена российскому послу в Скопье Сергею Баздникину.

«Нахождение пятерых сотрудников росийского посольства в стране является нежелательным, они должны покинуть страну в течение пяти дней», - добавили в MIA.

Ранее о высылке российских дипломатов заявили министерства иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии, сообщает телеканал «360».