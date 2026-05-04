В Госдуме Зеленскому пригрозили жестким ответом на попытку сорвать парад Победы

Россия способна защитить Красную площадь от любых дронов. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил депутат Госдумы Виктор Соболев.

Зеленский: Дроны ВСУ могут прилететь на параде 9 мая в Москве

Комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о беспилотниках во время парада, парламентарий указал, что Москва может запустить «что-то» в ответ.

«Если дроны полетят в сторону Красной площади, наверное, и мы можем что-то запустить в сторону Зеленского», - заключил он.

Ранее Соболев заявил, что размещение французских истребителей Rafale у границ с Россией свидетельствует о подготовке Евросоюза к возможному военному конфликту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
