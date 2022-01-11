Захарова заявила, что РФ нацелена на достижение результатов на переговорах с НАТО
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 11 января заявила, что Россия надеется на достижение результатов на заседании Совета Россия - НАТО 12 января.
По ее словам, не следует ориентироваться на заявления США по итогам переговоров по гарантиям безопасности в Женеве.
Российско-американские переговоры по гарантиям безопасности прошли в Женеве 9-10 января. Как отмечал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России Федор Лукьянов, Вашингтон в переговорах с Москвой лишь в «какой-то степени» будет учитывать мнение союзников по НАТО из Балтии и Восточной Европы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,7 млн+17 525 / сут.
Умерли
318 тыс.+783 / сут.
Выздоровели
9,7 млн+25 216 / сут.
- Госдума может рассмотреть законопроект о вводе QR-кодов до 1 февраля
- Бывший начальник Генштаба рассказал, зачем Россия может вступить в НАТО
- В Россию начали поставлять колбасу из ДНР
- Песков прокомментировал планы Шендеровича уехать из РФ
- «Омикрон»-штамм коронавируса выявили в Молдавии
- Студента из Волгограда оштрафовали на 300 тысяч рублей за реабилитацию нацизма
- Коллеги Прокловой рассказали о состоянии актрисы
- В России утвердили правила господдержки туризма в исторических городах
- Шойгу посоветовал военным не выезжать из страны из-за «Омикрона»
- Песков: готовности для нового разговора Путина и Байдена пока нет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru