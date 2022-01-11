Захарова заявила, что РФ нацелена на достижение результатов на переговорах с НАТО

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 11 января заявила, что Россия надеется на достижение результатов на заседании Совета Россия - НАТО 12 января.

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По ее словам, не следует ориентироваться на заявления США по итогам переговоров по гарантиям безопасности в Женеве.

Российско-американские переговоры по гарантиям безопасности прошли в Женеве 9-10 января. Как отмечал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России Федор Лукьянов, Вашингтон в переговорах с Москвой лишь в «какой-то степени» будет учитывать мнение союзников по НАТО из Балтии и Восточной Европы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыНАТОРоссия
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