Захарова заявила, что РФ нацелена на достижение результатов на переговорах с НАТО

По ее словам, не следует ориентироваться на заявления США по итогам переговоров по гарантиям безопасности в Женеве.

Российско-американские переговоры по гарантиям безопасности прошли в Женеве 9-10 января. Как отмечал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России Федор Лукьянов, Вашингтон в переговорах с Москвой лишь в «какой-то степени» будет учитывать мнение союзников по НАТО из Балтии и Восточной Европы.

