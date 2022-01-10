«Пассивная позиция»: Политолог указал роль ЕС и стран НАТО в переговорах США и России

«Если всерьез договориться с Вашингтоном, то все остальное решаемо. Конечно, для стран Балтии и Восточной Европы это очень серьезный вызов, и они приложат все свои возможности, чтобы осложнить договоренности, но эти возможности ограничены. В конце концов, есть страна, которая решает в своих интересах. Она учитывает в какой-то степени мнение небольших союзников, но будет руководствоваться своими нуждами», - сказал Лукьянов.

По его мнению, в Вашингтоне и Москве не будут обращать внимание на высказывания верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля, увязывающего безопасность Европы с безопасностью Украины.

«То, что говорит Боррель, можно игнорировать, поскольку позиция Евросоюза в данном процессе крайне пассивная и не играет существенной роли. Что касается Украины, западная и американская сторона стараются так представить вопрос, что вообще все переговоры – о судьбе Украины, о том, чтобы предотвратить войну России и Украины. При этом российская сторона подчеркивает, что дело не в Украине, а в принципах, а Украина – просто одно из проявлений», - сказал политолог в этой связи.

При этом он указал на разницу между публичной риторикой и реальными намерениями участников переговоров.

«Тут налицо любопытное противоречие. Публичная риторика в преддверии переговоров была «взаимоисключающей». Если судить по заявленным Москвой и Вашингтоном позициям, ни о каких договоренностях речь идти не может. То, что принципиально для России, неприемлемо для США, как они говорят, и наоборот. Судя по этим словам, собираться нет смысла. Но при этом - собираются, более того – собирают очень серьезные межведомственные делегации, которые предполагают весьма глубокие дискуссии. Это показывает, что между публичной позицией и реальными намерениями есть разница в пользу желания куда-то продвинуться», - считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».

По мнению Лукьянова, переговоры в Женеве покажут, какие темы из предложенного Россией «набора», готовы обсуждать США, при этом в долгосрочной перспективе «ничья не возьмет».

«Говорить о том, чья возьмет, бессмысленно, - ничья не возьмет, потому что это серьезнейший вопрос, связанный с принципами устройства системы безопасности в Европе. Здесь чья-то может взять только в результате войны, но, надеюсь, что этого не будет. А, если ее не будет, вопрос – в серьезных договоренностях, которые приемлемы для обоих сторон. Вероятно, из того набора заявлений, который выдвинула Россия, не все может обсуждаться. То, что будет обсуждаться, скорее всего, выяснится на первом раунде. А дальше, естественно, за один раз ничего не получится. Мы увидим начало переговорного процесса, который будет продолжаться на следующих этапах», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

10 января в Женеве стартовали переговоры России и США по гарантиям безопасности. Российскую делегацию возглавляют замглавы МИД Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин. Главой делегации Соединенных Штатов назначена первый замгоссекретаря Уэнди Шерман.