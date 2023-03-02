Захарова заявила, что переговоров Лаврова и Блинкена на саммите G20 не было
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в рамках второй сессии саммита глав внешнеполитических ведомств G20 в Индии министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен «пообщались на ходу», сообщает ТАСС.
Она отметила, что никаких переговоров или встреч между дипломатами не было.
«На ходу... Сергей Викторович пообщался. Никаких переговоров, встречи и так далее не было», — заключила Захарова.
Ранее Блинкен заявил, что на встрече министров стран «Большой двадцатки» (G20) не планирует встречаться непосредственно с главами МИД России и Китая, сообщает НСН.
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