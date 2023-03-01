AFP: Блинкен не планирует встречаться с главами МИД России и Китая на G20
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что на встрече министров стран «Большой двадцатки» (G20) планирует участвовать в сессиях, где будут присутствовать его российский и китайский коллеги, сообщает Agence France-Presse.
При этом он отметил, что в его планы не входят встречи непосредственно с главами МИД России и Китая.
«Я не планирую встречаться с ними на G20», - цитирует агентство дипломата.
Ранее Блинкен заявил, что США предупреждает Китай и призывает отказаться от «содействия России», сообщает RT.
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