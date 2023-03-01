AFP: Блинкен не планирует встречаться с главами МИД России и Китая на G20

При этом он отметил, что в его планы не входят встречи непосредственно с главами МИД России и Китая.

«Я не планирую встречаться с ними на G20», - цитирует агентство дипломата.

Ранее Блинкен заявил, что США предупреждает Китай и призывает отказаться от «содействия России», сообщает RT.