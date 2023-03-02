Захарова объяснила, почему Лавров и Блинкен не пересеклись на G20

Она отметила, что сомнений по поводу невозможности встречи Лаврова и Блинкена быть не могло.

По словам Захаровой, позиция Вашингтона заключается в поддержании эскалации конфликтов во всем мире, дипломатии же США, по всей видимости, отводят второстепенную позицию. Захарова предположила, что это может объясняться либо неспособностью Вашингтона решать вопросы дипломатическим путем, либо тем, что разрушение — логика внешней политики Америки.

Ранее министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что страны «Большой двадцатки» имеют резкие расхождения во мнениях на ряд некоторых вопросов, однако им необходимо работать вместе, как этого ожидает мир. Об этом сообщило агентство НСН.

