Захарова заявила, что о возвращении россиян из Ливии «говорить рано»
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что два удерживаемых Ливией россиянина могут в ближайшие дни вернуться на родину.
Ранее сегодня агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что правительство Ливии согласилось освободить из тюрьмы двух россиян Максима Шугалея и Самира Сейфана, обвиненных во вмешательстве в выборы страны. По данным агентства, россияне могут вернуться на родину в ближайшие дни.
Как Захарова заявила РИА Новости, об их возвращении «говорить рано». Однако, она подтвердила, что взаимодействие по этому вопросу «активизировалось».
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