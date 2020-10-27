Захарова заявила, что о возвращении россиян из Ливии «говорить рано»

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что два удерживаемых Ливией россиянина могут в ближайшие дни вернуться на родину.

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Ранее сегодня агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что правительство Ливии согласилось освободить из тюрьмы двух россиян Максима Шугалея и Самира Сейфана, обвиненных во вмешательстве в выборы страны. По данным агентства, россияне могут вернуться на родину в ближайшие дни.

Как Захарова заявила РИА Новости, об их возвращении «говорить рано». Однако, она подтвердила, что взаимодействие по этому вопросу «активизировалось».

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:ЛивияПолитикаМария Захарова
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