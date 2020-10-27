Захарова заявила, что о возвращении россиян из Ливии «говорить рано»

Ранее сегодня агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что правительство Ливии согласилось освободить из тюрьмы двух россиян Максима Шугалея и Самира Сейфана, обвиненных во вмешательстве в выборы страны. По данным агентства, россияне могут вернуться на родину в ближайшие дни.

Как Захарова заявила РИА Новости, об их возвращении «говорить рано». Однако, она подтвердила, что взаимодействие по этому вопросу «активизировалось».

