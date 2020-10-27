Ливия освободит россиян, обвиненных во вмешательстве в выборы

Соответствующее соглашение между Триполи и Москвой была заключена на прошлой неделе, заявили агентству четыре чиновника, знакомые с ходом переговоров. По словам двух официальных лиц, заключенных могут отправить в Москву в ближайшие дни.

Власти Ливии задержали российских граждан в мае 2019 года, когда они в качестве социологов работали с Саифом аль-Исламом Каддафи, сыном свергнутого лидера Муаммара Каддафи. Прокуратура обвинила их во вмешательстве в выборы по поручению Москвы и посадила в тюрьму до суда. Московская компания Фонд защиты национальных ценностей, отправившая их в Ливию, отвергла обвинения.

