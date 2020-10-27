Ливия освободит россиян, обвиненных во вмешательстве в выборы

Международно признанное правительство Ливии согласилось освободить из тюрьмы двух россиян Максима Шугалея и Самира Сейфана, обвиненных во вмешательстве в выборы страны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Фильм «Шугалей» о плененных в Ливии российских социологах получит продолжение

Соответствующее соглашение между Триполи и Москвой была заключена на прошлой неделе, заявили агентству четыре чиновника, знакомые с ходом переговоров. По словам двух официальных лиц, заключенных могут отправить в Москву в ближайшие дни.

Власти Ливии задержали российских граждан в мае 2019 года, когда они в качестве социологов работали с Саифом аль-Исламом Каддафи, сыном свергнутого лидера Муаммара Каддафи. Прокуратура обвинила их во вмешательстве в выборы по поручению Москвы и посадила в тюрьму до суда. Московская компания Фонд защиты национальных ценностей, отправившая их в Ливию, отвергла обвинения.

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ФОТО: РИА Новости//Андрей Стенин
ТЕГИ:Ливия
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