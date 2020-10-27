Ливия освободит россиян, обвиненных во вмешательстве в выборы
Международно признанное правительство Ливии согласилось освободить из тюрьмы двух россиян Максима Шугалея и Самира Сейфана, обвиненных во вмешательстве в выборы страны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Соответствующее соглашение между Триполи и Москвой была заключена на прошлой неделе, заявили агентству четыре чиновника, знакомые с ходом переговоров. По словам двух официальных лиц, заключенных могут отправить в Москву в ближайшие дни.
Власти Ливии задержали российских граждан в мае 2019 года, когда они в качестве социологов работали с Саифом аль-Исламом Каддафи, сыном свергнутого лидера Муаммара Каддафи. Прокуратура обвинила их во вмешательстве в выборы по поручению Москвы и посадила в тюрьму до суда. Московская компания Фонд защиты национальных ценностей, отправившая их в Ливию, отвергла обвинения.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,5 млн+16 550 / сут.
Умерли
26 589+320 / сут.
Выздоровели
1,2 млн+12 844 / сут.
- Захарова заявила, что о возвращении россиян из Ливии «говорить рано»
- Франция может ввести национальный карантин на месяц
- СМИ: Виктюк попал в реанимацию с коронавирусом
- Ливия освободит россиян, обвиненных во вмешательстве в выборы
- Глава Роспотребнадзора: Вакцины не защищают от встречи с вирусом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru