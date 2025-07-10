В Куала-Лумпуре завершилась встреча Лаврова и Рубио

Уточняется, что с российской стороны в переговорах участвовали директор департамента Северной Атлантики МИД Кирилл Михайлов и глава отдела департамента Северной Атлантики Александр Посылкин.

С американской стороны на встрече, которая состоялась на полях мероприятий по линии АСЕАН, присутствовали замгоссекретаря США по политическим делам Элисон Хукер и директор по вопросам политического планирования Госдепа США Майкл Энтон.

Ранее Лавров встретился в Куала-Лумпуре с министром иностранных дел КНР Ван И, сообщает RT.

