В Куала-Лумпуре завершилась встреча Лаврова и Рубио

В столице Малайзии Куала-Лумпуре завершилась встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Как сообщает «Интерфакс», она продлилась 50 минут.

Лавров поздравил госсекретаря Рубио с Днем независимости США

Уточняется, что с российской стороны в переговорах участвовали директор департамента Северной Атлантики МИД Кирилл Михайлов и глава отдела департамента Северной Атлантики Александр Посылкин.

С американской стороны на встрече, которая состоялась на полях мероприятий по линии АСЕАН, присутствовали замгоссекретаря США по политическим делам Элисон Хукер и директор по вопросам политического планирования Госдепа США Майкл Энтон.

Ранее Лавров встретился в Куала-Лумпуре с министром иностранных дел КНР Ван И, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / МИД РФ
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