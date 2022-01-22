В НАТО назвали неприемлемым требование Москвы о выводе войск альянса из Болгарии и Румынии

Требование России о выводе сил НАТО из Болгарии и Румынии неприемлемо, заявила официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.

МИД: Предложения по безопасности включают вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии

Ранее в российском МИД указали, что содержащееся в предложенных РФ гарантиях безопасности требование о выводе войск и техники НАТО распространяется также на Болгарию и Румынию, которые не являлись членами альянса по состоянию на 1997 год.

«Требования России разделят членов НАТО на первый и второй сорт, чего мы не можем принять», — подчеркнула Лунгеску.

Ранее президент Болгарии Румен Радев назвал требование российской стороны «неприемлемым и беспредметным». В свою очередь, заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что размещение военной силы альянса — «не дело Российской Федерации».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РумынияБолгарияРоссияНАТО
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