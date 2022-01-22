В НАТО назвали неприемлемым требование Москвы о выводе войск альянса из Болгарии и Румынии
Требование России о выводе сил НАТО из Болгарии и Румынии неприемлемо, заявила официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.
Ранее в российском МИД указали, что содержащееся в предложенных РФ гарантиях безопасности требование о выводе войск и техники НАТО распространяется также на Болгарию и Румынию, которые не являлись членами альянса по состоянию на 1997 год.
«Требования России разделят членов НАТО на первый и второй сорт, чего мы не можем принять», — подчеркнула Лунгеску.
Ранее президент Болгарии Румен Радев назвал требование российской стороны «неприемлемым и беспредметным». В свою очередь, заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что размещение военной силы альянса — «не дело Российской Федерации».
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