Захарова заявила, что Лукашенко мог бы помочь достичь мира на Украине
Белорусский лидер Александр Лукашенко мог бы внести весомый вклад в достижение мирных договоренностей по Украине, если бы этого хотел Киев. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводит РИА Новости.
Она отметила, что на данный момент киевский режим «этого на деле не хочет». По словам Захаровой, Лукашенко является человеком, который способен оперативно решать самые сложные проблемы и «нетривиальные задачи».
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов не исключил, что Александр Лукашенко примет участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru