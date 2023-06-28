Захарова заявила, что Лукашенко мог бы помочь достичь мира на Украине

Белорусский лидер Александр Лукашенко мог бы внести весомый вклад в достижение мирных договоренностей по Украине, если бы этого хотел Киев. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводит РИА Новости.

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Она отметила, что на данный момент киевский режим «этого на деле не хочет». По словам Захаровой, Лукашенко является человеком, который способен оперативно решать самые сложные проблемы и «нетривиальные задачи».

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов не исключил, что Александр Лукашенко примет участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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