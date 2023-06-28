Захарова заявила, что Лукашенко мог бы помочь достичь мира на Украине

Она отметила, что на данный момент киевский режим «этого на деле не хочет». По словам Захаровой, Лукашенко является человеком, который способен оперативно решать самые сложные проблемы и «нетривиальные задачи».

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов не исключил, что Александр Лукашенко примет участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, сообщает «Радиоточка НСН».

