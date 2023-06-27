Песков: Кремлю ничего не известно о неких переговорах по Украине с участием Запада

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет никакой информации о якобы запланированных на июль переговорах по урегулированию ситуации на Украине, сообщает РИА Новости.

США намерены склонить Индию, Бразилию и ЮАР принять мирный план Зеленского

Информацию о встрече распространил немецкий телеканал ARD. Отвечая на просьбу прокомментировать её Песков посоветовал обратиться за подробностями к источнику.

«Кремлю об этом ничего не известно, и, наверное, нужно в канал ARD обращаться за дополнительной информацией», - заключил представитель Кремля.

Ранее телеканал ARD со ссылкой на источники заявил, что в Копенгагене 24 июня прошла секретная встреча по Украине, переговоры по урегулированию конфликта могут пройти в июле, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыЗападУкраинаДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры