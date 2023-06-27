Песков: Кремлю ничего не известно о неких переговорах по Украине с участием Запада
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет никакой информации о якобы запланированных на июль переговорах по урегулированию ситуации на Украине, сообщает РИА Новости.
Информацию о встрече распространил немецкий телеканал ARD. Отвечая на просьбу прокомментировать её Песков посоветовал обратиться за подробностями к источнику.
«Кремлю об этом ничего не известно, и, наверное, нужно в канал ARD обращаться за дополнительной информацией», - заключил представитель Кремля.
Ранее телеканал ARD со ссылкой на источники заявил, что в Копенгагене 24 июня прошла секретная встреча по Украине, переговоры по урегулированию конфликта могут пройти в июле, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru