Захарова заявила, что Лондон политизирует смерть британского наёмника в ДНР
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что рассуждения британских политиков демонстрируют безразличие правительства Великобритании к судьбе своих соотечественников, сообщает пресс-служба ведомства.
По её мнению, Лондон пытается использовать смерть британского наёмника в ДНР для раздувания медийного скандала, а политики - набрать очки в борьбе за пост лидера Консервативной партии Великобритании.
«Рассуждения политиков типа Элизабет Трасс о непризнании народных республик – это не более чем отговорки, показывающие, насколько безразлично британскому правительству судьба своих соотечественников, которых оно без зазрения совести использует в собственных интересах», - подчеркнула она.
Ранее МИД Великобритании вызвал посла России в Лондоне Андрея Келина в связи с сообщениями о смерти в ДНР британского гражданина, сообщает RT.
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