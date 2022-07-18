Захарова заявила, что Лондон политизирует смерть британского наёмника в ДНР

По её мнению, Лондон пытается использовать смерть британского наёмника в ДНР для раздувания медийного скандала, а политики - набрать очки в борьбе за пост лидера Консервативной партии Великобритании.

«Рассуждения политиков типа Элизабет Трасс о непризнании народных республик – это не более чем отговорки, показывающие, насколько безразлично британскому правительству судьба своих соотечественников, которых оно без зазрения совести использует в собственных интересах», - подчеркнула она.

Ранее МИД Великобритании вызвал посла России в Лондоне Андрея Келина в связи с сообщениями о смерти в ДНР британского гражданина, сообщает RT.