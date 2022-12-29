Премьер Италии: Решения Кремля по Украине не должны отражаться на россиянах
Последствия политических решений руководства России в связи с конфликтом на Украине не должны отражаться на российском населении. Об этом заявила премьер Италии Джорджа Мелони.
По ее словам, выбор политиков «не обязательно» должен отражаться на населении, однако в случае с Россией и конфликтом на Украине он является «нарушением международного права».
«Принцип, который Россия хочет провести… заключается в том, что кто сильнее в военном отношении, тот может вторгнуться к соседу», - сказала премьер Италии и подчеркнула, что подобные действия неприемлемы для Италии.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в программе «Большая игра» в эфире Первого канала заявил, что приоритетной целью специальной военной операции на Украине является защита четырех новых регионов России. Он подчеркнул, что ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области «должны быть освобождены», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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