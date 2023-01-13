Захарова заявила, что Госдеп начал «не по-детски» работать по ее персоне

По словам Захаровой, за нее «взялись не по-детски» Госдеп и его «проплаченная инфопомойка», отмечает RT.

«Тезисы разослали на отработку иноагентам <...> : раньше, дескать, Захарова была хорошей, а сейчас стала плохой. Разочарую. Я всегда была не очень», — написала представитель МИД.

Захарова отметила, что Госдеп размещает ее фотографии, помеченные сделанной красными буквами надписью «ложь», пишет РИА ФАН. Дипломат поблагодарила оппонентов «за популяризацию» на ресурсах Госдепа, а также предложила внешнеполитическому ведомству провести эксперимент.

«Я сейчас сделаю заявление. Если Госдеп его не маркирует как "ложь", значит, правда. Итак, ловите: [президент Украины Владимир] Зеленский много лет употребляет наркотические вещества — об этом еще [бывший украинский президент Петр] Порошенко заявлял. Время пошло», — написала Захарова.

