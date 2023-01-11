«Нечеловеческая глупость»: Захарова раскритиковала доклад МИД Латвии о «разгроме России»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала доклад МИД Латвии, в котором одним из интересов политики страны назван «разгром» РФ.
Ранее глава латвийского МИД Эдгар Ринкевич заявил, что «разгром России — в интересах Латвии», напоминает Ura.ru.
Захарова назвала доклад внешнеполитического ведомства Латвии «историей про нечеловеческую глупость».
«Это вопрос, на мой взгляд, какой-то болезненной глупости, неумения просчитать не на какой-то там два хода вперед, неумение просчитать ситуацию, в которой находится», - указала дипломат в эфире радио Sputnik.
Представитель МИД указала, что ничего нового в подобных заявлениях нет, изменилась лишь форма, при этом такие высказывания разрушительны для самой Прибалтики, пишет RT.
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