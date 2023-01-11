«Нечеловеческая глупость»: Захарова раскритиковала доклад МИД Латвии о «разгроме России»

Ранее глава латвийского МИД Эдгар Ринкевич заявил, что «разгром России — в интересах Латвии», напоминает Ura.ru.



Захарова назвала доклад внешнеполитического ведомства Латвии «историей про нечеловеческую глупость».



«Это вопрос, на мой взгляд, какой-то болезненной глупости, неумения просчитать не на какой-то там два хода вперед, неумение просчитать ситуацию, в которой находится», - указала дипломат в эфире радио Sputnik.



Представитель МИД указала, что ничего нового в подобных заявлениях нет, изменилась лишь форма, при этом такие высказывания разрушительны для самой Прибалтики, пишет RT.

