Захарова: завод Rheinmetall на Украине станет законной целью ВС РФ

По её словам, если предприятие всё же будет построено, то оно станет законной целью для российской армии.

«Такой завод... наряду с любыми другими объектами оборонного комплекса Украины станет законной военной целью для Вооружённых сил России», - заключила она.

Ранее гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что в ближайшие три месяца концерн намерен открыть на Украине завод по производству и ремонту бронетехники, сообщает RT.