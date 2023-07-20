Захарова: завод Rheinmetall на Украине станет законной целью ВС РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила концерн Rheinmetall о последствиях строительства завода на Украине, сообщает РИА Новости.
По её словам, если предприятие всё же будет построено, то оно станет законной целью для российской армии.
«Такой завод... наряду с любыми другими объектами оборонного комплекса Украины станет законной военной целью для Вооружённых сил России», - заключила она.
Ранее гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что в ближайшие три месяца концерн намерен открыть на Украине завод по производству и ремонту бронетехники, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru