Захарова: Запад угрожал Африке за сотрудничество с Россией

На встрече с представителями СМИ в рамках второго саммита «Россия - Африка» она указала, что для сохранения помощи по линии Международного валютного фонда (МВФ) государства Африки должны были занять в отношении России агрессивную позицию.

«Запад выставлял условия... если они не займут в отношении России агрессивную прозападную позицию, то тогда они не смогут рассчитывать на помощь Международного валютного фонда или Всемирного банка», - подчеркнула Захарова.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что из-за давления Запада на саммит «Россия — Африка» приехали лидеры только 17 из 54 африканских стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».