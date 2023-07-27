Захарова: Запад угрожал Африке за сотрудничество с Россией
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад угрожал африканским странам отказом в помощи за сотрудничество с Россией, сообщает ТАСС.
На встрече с представителями СМИ в рамках второго саммита «Россия - Африка» она указала, что для сохранения помощи по линии Международного валютного фонда (МВФ) государства Африки должны были занять в отношении России агрессивную позицию.
«Запад выставлял условия... если они не займут в отношении России агрессивную прозападную позицию, то тогда они не смогут рассчитывать на помощь Международного валютного фонда или Всемирного банка», - подчеркнула Захарова.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что из-за давления Запада на саммит «Россия — Африка» приехали лидеры только 17 из 54 африканских стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru