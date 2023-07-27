Лавров: Запад пытается очернить Россию и страны Африки в медиа

Так, в обращении к участникам медиафорума руководителей ведущих информагентств «Россия – Африка» Лавров отметил, что в их силах сформировать конструктивную информационно-новостную повестку, которая основана на правде и фактах. По словам Лаврова, важно задействовать возможности современных информационных технологий.

Ранее, 27 июля, президент РФ Владимир Путин заявил, что забота западных стран об Африке - всего лишь пустые разговоры. Выступая на пленарной сессии второго саммита «Россия - Африка» он напомнил, что России не позволяли безвозмездно отправить удобрения, сообщает «Радиоточка НСН».

