Лавров: Запад пытается очернить Россию и страны Африки в медиа
Страны Запада пытаются дискредитировать Россию и Африку в медиапространстве. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров, слова которого приводит РИА Новости.
Так, в обращении к участникам медиафорума руководителей ведущих информагентств «Россия – Африка» Лавров отметил, что в их силах сформировать конструктивную информационно-новостную повестку, которая основана на правде и фактах. По словам Лаврова, важно задействовать возможности современных информационных технологий.
Ранее, 27 июля, президент РФ Владимир Путин заявил, что забота западных стран об Африке - всего лишь пустые разговоры. Выступая на пленарной сессии второго саммита «Россия - Африка» он напомнил, что России не позволяли безвозмездно отправить удобрения, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru