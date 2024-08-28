Захарова: Запад, по сути, спонсирует терроризм

Запад, по сути, является спонсором терроризма. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В МИД РФ назвали дипфейком видео со словами Захаровой о ЗАЭС и Курской АЭС

По её словам, об этом говорит «вызывающе наглая» демонстрация рассуждений об использовании Украиной западного оружия для ударов по России.

«Это и есть создание террористической организации в виде киевского режима, а потом её спонсорство», - заключила она.

Ранее Захарова заявила, что вторжение Вооружённых сил Украины в Курскую область аннулирует возможность переговоров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗападСпецоперацияУкраинаМИД РФМария Захарова

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