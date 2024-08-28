Захарова: Запад, по сути, спонсирует терроризм
28 августа 202415:47
Запад, по сути, является спонсором терроризма. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, об этом говорит «вызывающе наглая» демонстрация рассуждений об использовании Украиной западного оружия для ударов по России.
«Это и есть создание террористической организации в виде киевского режима, а потом её спонсорство», - заключила она.
Ранее Захарова заявила, что вторжение Вооружённых сил Украины в Курскую область аннулирует возможность переговоров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru