В МИД назвали фейком заявления об ударе ВС России по ТЦ в Кременчуге
Утверждения украинских властей о якобы нанесенном российской армией ударе по торговому центру в Кременчуге — фейк. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как отметила дипломат, попытка обвинить Вооруженные силы РФ в ударе по ТЦ, в котором якобы находились мирные жители — «вопиющая провокация» Киева.
«Как утверждал киевский режим, там находилось около тысячи гражданских лиц. Все эти фейки, к сожалению, тиражировались и были распространены», – указала Захарова.
Представитель МИД обратила внимание на представленные Москвой материалы, которые свидетельствуют, что в нескольких десятках метров от торгового центра находятся цеха Кременчугского завода дорожных машин.
«Именно в этом месте хранилось поступившее из США и европейских государств вооружение и боеприпасы для отправки группировке ВСУ в Донбассе. А может быть, западная общественность поинтересуется у своих режимов, зачем поставлять и хранить оружие и боеприпасы в непосредственной близости от торгового центра?» – заключила Захарова.
Ранее стало известно, что 27 июня в торговом центре «Амстор» в Кременчуге произошел пожар. По версии украинской стороны, в здание, где находилось большое количество гражданских, попала ракета, якобы выпущенная ВС РФ. Однако в российском Минобороны заявили, что армия РФ уничтожила ангары с вооружением и боеприпасами в районе Кременчугского завода дорожных машин, и пожар в ТЦ вблизи этого объекта возник из-за детонации боеприпасов. Кроме того, в военном ведомстве подчеркнули, что торговый центр не функционировал.
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