В МИД назвали фейком заявления об ударе ВС России по ТЦ в Кременчуге

Утверждения украинских властей о якобы нанесенном российской армией ударе по торговому центру в Кременчуге — фейк. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как отметила дипломат, попытка обвинить Вооруженные силы РФ в ударе по ТЦ, в котором якобы находились мирные жители — «вопиющая провокация» Киева.

«Как утверждал киевский режим, там находилось около тысячи гражданских лиц. Все эти фейки, к сожалению, тиражировались и были распространены», – указала Захарова.