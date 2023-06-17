Захарова: Запад давил на другие страны для отказа от участия в ПМЭФ

«У нас есть информация, как обрабатывали буквально каждую страну. Писали письма. В ходе встреч угрожали. Делали это, конечно, передовики - это США. Атмосферу формировали вообще натоцентричные страны», — рассказала дипломат.

По словам Захаровой, с иностранными государствами «проводились беседы»: им внушали, что поездка на ПМЭФ грозит последствиями, и необходимо «подумать хорошенько», прежде чем участвовать в мероприятиях в РФ. Представитель МИД указала, что подобное давление касается не только ПМЭФ, но и почти любой сделки на уровне стран или с участием крупного бизнеса при государственной поддержке.

«Каждый раз кураторы из США, Британии, ЕС либо вылетают заранее в соответствующие страны ... Они вылетают, обрабатывают местных чиновников и представителей бизнеса, запугивают, рисуют страшные картины. Либо приезжают сразу после - для того, чтобы попытаться разрушить договоренности», — поделилась Захарова.

