Захарова: Запад давил на другие страны для отказа от участия в ПМЭФ
Западные страны оказывали давление на другие государства для отказа от участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью ТАСС.
«У нас есть информация, как обрабатывали буквально каждую страну. Писали письма. В ходе встреч угрожали. Делали это, конечно, передовики - это США. Атмосферу формировали вообще натоцентричные страны», — рассказала дипломат.
По словам Захаровой, с иностранными государствами «проводились беседы»: им внушали, что поездка на ПМЭФ грозит последствиями, и необходимо «подумать хорошенько», прежде чем участвовать в мероприятиях в РФ. Представитель МИД указала, что подобное давление касается не только ПМЭФ, но и почти любой сделки на уровне стран или с участием крупного бизнеса при государственной поддержке.
«Каждый раз кураторы из США, Британии, ЕС либо вылетают заранее в соответствующие страны ... Они вылетают, обрабатывают местных чиновников и представителей бизнеса, запугивают, рисуют страшные картины. Либо приезжают сразу после - для того, чтобы попытаться разрушить договоренности», — поделилась Захарова.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru