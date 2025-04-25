Белград назвали возможной площадкой для диалога Москвы, Вашингтона и Брюсселя

Белград может стать нейтральной площадкой для проведения переговоров между Россией, США и Европейским союзом, однако участие стран ЕС в таком формате остается под вопросом. Об этом сообщил «Известиям» политолог и эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Денис Денисов.

Он отметил, что Сербия на протяжении конфликта на Украине придерживалась нейтральной позиции, что делает ее подходящим кандидатом для организации международного саммита.

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По его мнению, Белград мог бы стать не только местом диалога между РФ, США и ЕС, но и двусторонней встречи между Москвой и Вашингтоном.

В то же время эксперт выразил сомнение в готовности европейских стран участвовать в подобной инициативе. Он подчеркнул, что ключевые государства ЕС и Великобритания продолжают придерживаться конфронтационной риторики и не демонстрируют интереса к обсуждению вопросов европейской безопасности и взаимодействия с Россией, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr/Jorge Láscar
ТЕГИ:ПереговорыЕвросоюзСШАРоссияСербия

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