Белград назвали возможной площадкой для диалога Москвы, Вашингтона и Брюсселя

Белград может стать нейтральной площадкой для проведения переговоров между Россией, США и Европейским союзом, однако участие стран ЕС в таком формате остается под вопросом. Об этом сообщил «Известиям» политолог и эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Денис Денисов.

Он отметил, что Сербия на протяжении конфликта на Украине придерживалась нейтральной позиции, что делает ее подходящим кандидатом для организации международного саммита.