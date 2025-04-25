Белград назвали возможной площадкой для диалога Москвы, Вашингтона и Брюсселя
Белград может стать нейтральной площадкой для проведения переговоров между Россией, США и Европейским союзом, однако участие стран ЕС в таком формате остается под вопросом. Об этом сообщил «Известиям» политолог и эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Денис Денисов.
Он отметил, что Сербия на протяжении конфликта на Украине придерживалась нейтральной позиции, что делает ее подходящим кандидатом для организации международного саммита.
По его мнению, Белград мог бы стать не только местом диалога между РФ, США и ЕС, но и двусторонней встречи между Москвой и Вашингтоном.
В то же время эксперт выразил сомнение в готовности европейских стран участвовать в подобной инициативе. Он подчеркнул, что ключевые государства ЕС и Великобритания продолжают придерживаться конфронтационной риторики и не демонстрируют интереса к обсуждению вопросов европейской безопасности и взаимодействия с Россией, передает «Радиоточка НСН».
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