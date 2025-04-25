МИД: Американские делегации продолжают неофициально посещать ПМЭФ
Американские представители продолжают участвовать в Петербургском международном экономическом форуме, однако делают это вне рамок официальных делегаций. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин, комментируя участие США в ПМЭФ.
По его словам, несмотря на отсутствие формального приглашения со стороны американских властей в последние годы, делегации из США ежегодно присутствуют на форуме. Панкин уточнил, что речь идёт преимущественно о представителях деловых кругов, компаний и общественных организаций.
Дипломат напомнил, что ранее американская делегация была одной из крупнейших на ПМЭФ, но в условиях текущих отношений между Москвой и Вашингтоном официальное участие сменилось неформальным присутствием.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — ежегодное деловое событие, проходящее с 1997 года в Санкт-Петербурге. Форум является одной из ключевых площадок для обсуждения глобальных экономических и инвестиционных вопросов, сбора представителей бизнеса, государственных структур и экспертов со всего мира, передает «Радиоточка НСН».
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