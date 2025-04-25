МИД: Американские делегации продолжают неофициально посещать ПМЭФ

Американские представители продолжают участвовать в Петербургском международном экономическом форуме, однако делают это вне рамок официальных делегаций. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин, комментируя участие США в ПМЭФ.

По его словам, несмотря на отсутствие формального приглашения со стороны американских властей в последние годы, делегации из США ежегодно присутствуют на форуме. Панкин уточнил, что речь идёт преимущественно о представителях деловых кругов, компаний и общественных организаций.