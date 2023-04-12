Песков заявил об интересе бизнеса из недружественных стран к ПМЭФ
К Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ) проявляют интерес многие бизнесмены из недружественных стран, сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Называть конкретные имена и компании представитель президента РФ не стал. Песков выразил опасение, что они могут столкнуться с последствиями в своих странах.
«Их просто живьем съедят», - считает он.
Логистический сервис PickPoint ранее объявил об уходе из РФ. Он не выдержал конкуренции с проектами Сбера и «Яндекса», заявил «Радиоточке НСН» президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru