Песков заявил об интересе бизнеса из недружественных стран к ПМЭФ

Называть конкретные имена и компании представитель президента РФ не стал. Песков выразил опасение, что они могут столкнуться с последствиями в своих странах.

«Их просто живьем съедят», - считает он.

Логистический сервис PickPoint ранее объявил об уходе из РФ. Он не выдержал конкуренции с проектами Сбера и «Яндекса», заявил «Радиоточке НСН» президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич.

