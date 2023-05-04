Захарова: За все действия Киева отвечают Вашингтон, Лондон и НАТО

По мнению дипломата, «вашингтонские, лондонские и, в целом, натовские создатели и кураторы» уничтожили законную власть в Киеве и привели к управлению страной «авантюристов и бандитов».

«Они [создатели и кураторы] ... снабдили их деньгами и оружием, внушили чувство абсолютной вседозволенности и безнаказанности, обеспечили политическое прикрытие и военное сопровождение», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее представитель МИД прокомментировала слова посла США Линн Трейси, заявившей об отсутствии разногласий с народом России. Захарова подчеркнула, что россиян убивают руками киевского режима, приведенного к власти Вашингтоном, по наводке и на деньги Штатов, пишет RT.

