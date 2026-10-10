Алимов: В Саудовской Аравии продолжается подготовка к «Интервидению»

Ранее, в начале сентября, министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд отмечал, что проведение столь масштабного международного мероприятия может оказаться непростой задачей — на ситуацию существенно влияет обстановка в регионе.

Александр Алимов подтвердил, что конкурс состоится: подготовка продолжается, хотя и сталкивается с серьёзными трудностями. По словам замминистра, на планы проведения яркого творческого события неизбежно влияют как общая региональная ситуация, так и специфические обстоятельства в самой Саудовской Аравии.

Сейчас ведётся активная работа по решению целого ряда организационных задач. В обсуждении участвуют не только организаторы конкурса — фонд «Традиции искусства», но и ключевые государственные структуры: МИД, администрация президента, правительство. Одновременно продолжаются переговоры с саудовской стороной.

Алимов отметил, что партнёры из Саудовской Аравии открыто обозначают существующие проблемы — в первую очередь связанные с вопросами безопасности. Российская сторона принимает эти сложности во внимание. При этом, как подчеркнул замминистра, речи о полной отмене конкурса или о том, что он не пройдёт в Саудовской Аравии, не идёт.

Напомним, первый международный музыкальный конкурс «Интервидение» прошёл в России в 2025 году. После его завершения наследный принц Саудовской Аравии выступил с приглашением провести следующее мероприятие в королевстве, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

