Трамп считает, что Нобелевская премия мира дискредитирована

По мнению Трампа, само решение комитета нанесло ущерб репутации награды.

Нобелевский комитет в Осло объявил, что обладателем Нобелевской премии мира за 2026 год стала Нави Пиллэй — бывший верховный комиссар ООН по правам человека. В комитете пояснили, что награда вручается за вклад в продвижение идей мира и укрепление международного права.

«Они вручили Нобелевскую премию мира человеку, о котором я никогда не слышал. Никто не слышал. Человек-загадка», - сказал американский лидер, выступая на митинге в Сиракьюсе (штат Нью‑Йорк) в поддержку кандидата от Республиканской партии на пост губернатора.

Политик не ограничился критикой в адрес лауреата — он осудил и сам механизм присуждения премии. Трамп охарактеризовал решение как «позорное и постыдное», назвав его «несмываемым пятном» на Норвегии и на тех, кто его принял.

По его словам, премия мира теперь дискредитирована из‑за влияния группы сторонников радикальных взглядов. Трамп также подчеркнул, что США не забудут этого шага со стороны Норвегии.

Наванетхем Пиллэй занимала пост верховного комиссара по правам человека в 2008—2014 годах. Кроме того, юрист работала в качестве судьи Международного уголовного суда, возглавляла Международный уголовный трибунал по Руанде и международную комиссию ООН по расследованию событий на палестинских территориях, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

