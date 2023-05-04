Захарова выступила против отправки Великобританией ВСУ снарядов с обедненным ураном
4 мая 202315:31
Россия требует от Секретариата ООН выступить с открытым осуждением планов Великобритании по отправке ВСУ снарядов с обедненным ураном. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее комментарий размещен на портале ведомства.
По ее мнению, Великобритания должна ответить за собственное безрассудство.
Ранее Захарова заявила, что США, Великобритания и НАТО в целом отвечают за действия властей Украины. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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4 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru