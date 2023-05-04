Захарова выступила против отправки Великобританией ВСУ снарядов с обедненным ураном

Россия требует от Секретариата ООН выступить с открытым осуждением планов Великобритании по отправке ВСУ снарядов с обедненным ураном. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее комментарий размещен на портале ведомства.

Захарова одобрила решение Китая создать делегацию по решению российско-украинского конфликта

По ее мнению, Великобритания должна ответить за собственное безрассудство.

Ранее Захарова заявила, что США, Великобритания и НАТО в целом отвечают за действия властей Украины. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МИД РФВСУОружиеВеликобританияМария Захарова

Горячие новости

Все новости

партнеры