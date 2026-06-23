Лантратова: На территории Украины остаются пятеро жителей Курской области

Пять жителей Курской области остаются на территории Украины. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в беседе с РИА Новости.

Омбудсмен обсуждала вопрос о курянах на Украине на встрече с украинским уполномоченным по правам человека Дмитрием Лубинцом. Как отметила Лантратова, «относительно большое количество» курских граждан числятся без вести пропавшими.

«В настоящий момент подтверждено пять человек, которые находятся на территории Украины. И я надеюсь, что мы в ближайшее время сможем их вернуть домой», - подчеркнула омбудсмен.

Ранее глава Курской области Александр Хинштейн сообщил, что на территории Украины могут находиться еще 15 пропавших после вторжения ВСУ курян, пишет 360.ru.

