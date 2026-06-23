Лантратова: На территории Украины остаются пятеро жителей Курской области
Пять жителей Курской области остаются на территории Украины. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в беседе с РИА Новости.
Омбудсмен обсуждала вопрос о курянах на Украине на встрече с украинским уполномоченным по правам человека Дмитрием Лубинцом. Как отметила Лантратова, «относительно большое количество» курских граждан числятся без вести пропавшими.
«В настоящий момент подтверждено пять человек, которые находятся на территории Украины. И я надеюсь, что мы в ближайшее время сможем их вернуть домой», - подчеркнула омбудсмен.
Ранее глава Курской области Александр Хинштейн сообщил, что на территории Украины могут находиться еще 15 пропавших после вторжения ВСУ курян, пишет 360.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Умер автор песни «Последний бой» народный артист РСФСР Михаил Ножкин
- Лантратова анонсировала скорый обмен военнопленными и гражданскими с Украиной
- Шойгу заявил, что безопасность стран БРИКС постоянно находится под угрозой
- Лантратова: На территории Украины остаются пятеро жителей Курской области
- Вице-спикер польского Сейма отказался от двух украинских орденов
- В России выявили завозной случай мелиоидоза
- Режиссера Звягинцева внесли в базу «Миротворца»
- Отряд кораблей китайских ВМС прибыл во Владивосток
- 30 литров в бак: В каких регионах РФ ввели ограничения из-за топливного кризиса
- В Пятигорске предотвратили двойной теракт против правоохранителей