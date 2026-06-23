Онищенко исключил риск распространения в России мелиоидоза
Риска распространения мелиоидоза в России после регистрации завозного случая заболевания нет. Об этом рассказал эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что мелиоидоз обнаружили у туристки, вернувшейся из Таиланда, пишет RT. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.
«Если ее (заболевшую. - НСН) госпитализировали, то риска никакого нет. Заболевание протекает в разных формах и относится к числу особо опасных бактериальных инфекций», - заявил Онищенко в беседе с РИА Новости.
Академик уточнил, что заразиться мелиоидозом можно воздушно-капельным путем, алиментарным, и даже через повреждения на коже. Из-за заболевания могут быть поражены легкие, печень, почки, в то же время болезнь может протекать в скрытой форме.
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