Правительство Литвы уходит в отставку
23 июня 202611:00
Юлия Савченко
Кабинет министров Литвы во главе с премьер-министром Ингой Ругинене уходит в отставку. Об этом пишет ТАСС.
Соответствующее решение приняли в ходе заседания по общему согласию членов кабмина.
Правительству пришлось подать в отставку на фоне перемен в правящей коалиции в Литве. Ранее Социал-демократическая партия страны и партия «Заря над Неманом» решили прекратить сотрудничество. Новым партнером социал-демократов стали «Демократы во имя Литвы».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Онищенко исключил риск распространения в России мелиоидоза
- Правительство Литвы уходит в отставку
- Мясников объяснил, почему МРТ недопустимо делать без назначения врача
- СК назвал причастных к атаке на белорусский автобус под Брянском
- Умер автор песни «Последний бой» народный артист РСФСР Михаил Ножкин
- Лантратова анонсировала скорый обмен военнопленными и гражданскими с Украиной
- Шойгу заявил, что безопасность стран БРИКС постоянно находится под угрозой
- Лантратова: На территории Украины остаются пятеро жителей Курской области
- Вице-спикер польского Сейма отказался от двух украинских орденов
- В России выявили завозной случай мелиоидоза