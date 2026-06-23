Правительство Литвы уходит в отставку

Кабинет министров Литвы во главе с премьер-министром Ингой Ругинене уходит в отставку. Об этом пишет ТАСС.

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Соответствующее решение приняли в ходе заседания по общему согласию членов кабмина.

Правительству пришлось подать в отставку на фоне перемен в правящей коалиции в Литве. Ранее Социал-демократическая партия страны и партия «Заря над Неманом» решили прекратить сотрудничество. Новым партнером социал-демократов стали «Демократы во имя Литвы».

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ФОТО: РИА Новости
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