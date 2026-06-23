Вице-спикер польского Сейма отказался от двух украинских орденов
Вице-спикер Сейма Польши Михал Каминьский отказался от двух украинских орденов и вернул награды в посольство страны в Варшаве. Об этом пишет портал 300polityka.pl.
Политик принял такое решение в связи с действиями и высказываниями президента Украины Владимира Зеленского, которые встретили поддержку всех бывших лидеров страны и «решающего большинства политического сообщества».
От каких именно украинских наград отказался Каминьский, не уточняется.
Ранее Зеленский присвоил отдельному центру специальных операций «Север» сил специальных операций ВСУ название «Имени героев УПА» (Украинская повстанческая армия, запрещенная в России террористическая организация). В 1943 году боевики армии проводили карательные операции по уничтожению польского населения Волыни. После решения Зеленского президент Польши Кароль Навроцкий лишил украинского политика ордена Белого орла. Позднее от этой награды отказались три бывших президента Украины, пишет 360.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Лантратова: На территории Украины остаются пятеро жителей Курской области
- Вице-спикер польского Сейма отказался от двух украинских орденов
- В России выявили завозной случай мелиоидоза
- Режиссера Звягинцева внесли в базу «Миротворца»
- Отряд кораблей китайских ВМС прибыл во Владивосток
- 30 литров в бак: В каких регионах РФ ввели ограничения из-за топливного кризиса
- В Пятигорске предотвратили двойной теракт против правоохранителей
- «Дмитриенко против Басты!»: Названы главные стадионные артисты 2026 года
- Над Россией за ночь уничтожили 143 украинских беспилотника
- Шойгу призвал создать на платформе БРИКС механизмы реагирования на ЧС