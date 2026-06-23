СК назвал причастных к атаке на белорусский автобус под Брянском
Следственный комитет России установил причастных к террористической атаке на пассажирский автобус «Гомель-Геленджик» в Брянской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Ранее ВСУ ударили по следовавшему из Белоруссии автобусу, напоминает Ura.ru. В результате погиб один человек, еще восемь, в том числе шесть несовершеннолетних, пострадали.
СК установил, что к совершению преступления причастны командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди и начальник Главного управления разведки украинского министерства обороны Олег Иващенко. Они обеспечили целенаведение и отдали приказ об атаке гражданского транспорта в России.
«Установлены непосредственные исполнители теракта... военнослужащий подразделения беспилотных систем «Химера» 105 пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Дмитрий Ткаченко, военнослужащий пограничной комендатуры быстрого реагирования «Шквал» 7 пограничного отряда ГПСУ Игорь Жуков и военнослужащий 73 морского центра специальных операций... Владислав Наум», - подчеркнула Петренко.
В отношении всех указанных лиц вынесли постановления об их привлечении в качестве обвиняемых по делу о совершении теракта, повлекшего гибель людей. Правоохранители организовали мероприятия по объявлению фигурантов в международный розыск.
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