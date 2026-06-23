Шойгу заявил, что безопасность стран БРИКС постоянно находится под угрозой

Безопасность государств БРИКС в текущих международных условиях постоянно находится под угрозой. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в ходе встречи высоких представителей стран объединения, курирующих вопросы безопасности.

Как отметил Шойгу, координирующая роль международных организаций во главе с ООН сведена к нулю, отдельные страны игнорируют либо нарушают резолюции ее Совета Безопасности.

Шойгу призвал создать на платформе БРИКС механизмы реагирования на ЧС

«ВТО не защищает участников международной торговли, Всемирная организация здравоохранения в период наибольшего риска распространения коронавируса оперативно регистрировала вакцины только избранных стран, деятельность Всемирной продовольственной программы имеет ангажированный характер», - цитирует РИА Новости секретаря СБ.

Шойгу отметил актуальность «аудита международных институтов», по его словам, важно сохранить координирующую функцию международно-правовой системой. БРИКС должен сыграть ключевую роль в выправлении текущей ситуации для формирования справедливой архитектуры отношений в мире.

Ранее секретарь СБ заявил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш несет ответственность за срыв Черноморской зерновой инициативы, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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