Шойгу заявил, что безопасность стран БРИКС постоянно находится под угрозой
Безопасность государств БРИКС в текущих международных условиях постоянно находится под угрозой. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в ходе встречи высоких представителей стран объединения, курирующих вопросы безопасности.
Как отметил Шойгу, координирующая роль международных организаций во главе с ООН сведена к нулю, отдельные страны игнорируют либо нарушают резолюции ее Совета Безопасности.
«ВТО не защищает участников международной торговли, Всемирная организация здравоохранения в период наибольшего риска распространения коронавируса оперативно регистрировала вакцины только избранных стран, деятельность Всемирной продовольственной программы имеет ангажированный характер», - цитирует РИА Новости секретаря СБ.
Шойгу отметил актуальность «аудита международных институтов», по его словам, важно сохранить координирующую функцию международно-правовой системой. БРИКС должен сыграть ключевую роль в выправлении текущей ситуации для формирования справедливой архитектуры отношений в мире.
Ранее секретарь СБ заявил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш несет ответственность за срыв Черноморской зерновой инициативы, напоминает Ura.ru.
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