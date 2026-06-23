Умер автор песни «Последний бой» народный артист РСФСР Михаил Ножкин

Умер актер театра и кино, поэт и музыкант, народный артист РСФСР Михаил Ножкин. Об этом сообщает Союз кинематографистов России.

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Ножкин скончался 22 июня, отмечает Ura.ru. Артисту было 89 лет.

Михаил Ножкин родился в 1937 году. В 1961 году актер окончил Театральную студию эстрадных искусств Московского театра эстрады и присоединился к коллективу учреждения. С 1967-го Ножкин снимался в кино, в числе его работ картины «На два часа раньше», «Ошибка резидента», «Освобождение». Кроме того, артист был поэтом-песенником, особую известность получили песни на стихи Ножкина «Последний бой», «Последняя электричка», «Под городом Ржевом».

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ФОТО: РИА Новости
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