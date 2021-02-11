Захарова: Высланные из РФ дипломаты сознательно нарушили закон
Высланные из России дипломаты из ФРГ, Польши и Швеции прекрасно понимали, что нарушили российские законы, поскольку акции, в которых они участвовали, были несогласованными. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Кроме того, она подчеркнула, что проведение всех публичных и массовых мероприятий в России запретили ещё в марте прошлого года.
Официальный представитель МИД России отметила, что участие сотрудников генеральных консульств Швеции и Польши и посольства ФРГ в акциях, прошедших 23 и 31 января, представляет собой не только вмешательство во внутренние дела России, но и заведомое, сознательное, нарушение законов государства пребывания.
Ранее на этой неделе министерства иностранных дел Германии, Польши и Швеции одновременно объявили, что высылают по одному российскому дипломату из каждой страны в ответ на высылку своих дипломатов из России, обвинённых Москвой в участии в несогласованных акциях протеста. При этом ранее, несколько европейских стран высылали российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже. Россия отвечала зеркально.
Несмотря на это, политическая изоляция России не грозит, заявил в эфире НСН глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
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