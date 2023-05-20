Захарова высказалась о призыве Польши к Зеленскому извиниться за Волынскую резню
Президенту Украины Владимиру Зеленскому некогда извиняться за Волынскую резню в Польше – он еще не закончил донбасскую, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале 20 мая.
Ранее представитель Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясин в интервью Onet заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому необходимо принести извинения Варшаве за Волынскую резню. По словам польского политика, это положительно повлияет на отношения двух стран. Ясин напомнил, что Варшава взяла на себя «ответственность за преступления, совершенные нашим государством против украинцев».
«Ему некогда - он ещё донбасскую не закончил», – написала в субботу Захарова в ответ на призывы Польши к Зеленскому.
В результате Волынской резни в период 1942-1943 год на территории Западной Украины по приказу Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, признана экстремистской и запрещена в России) произошло уничтожение этнических поляков. По оценкам властей, погибло более 100 тысяч человек. В 2016 году сейм Польши принял резолюцию о признании Волынской резни геноцидом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru