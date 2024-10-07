Захарова: ВСУ продолжают применять токсичные химикаты против ВС РФ
Вооружённые силы Украины продолжают систематически применять токсичные химикаты против подразделений российской армии, мирного населения и должностных лиц гражданской администрации. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, российская сторона отслеживает и документирует как факты применения, так и подготовки к применению украинскими военными химикатов в зоне специальной военной операции (СВО). Соответствующая информация направлялась в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), в Совет Безопасности и Генеральную ассамблею ООН.
«Созданная «коллективным Западом» атмосфера безнаказанности развязывает руки киевскому режиму для проведения более масштабных преступлений, связанных с применением токсичных химикатов», - сказала Захарова.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что украинские военные готовятся к применению химических боеприпасов для западных артиллерийских систем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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