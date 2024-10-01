Спецслужбы государств НАТО и Украины готовят в Сирии инсценировку применения химического оружия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки России.

По данным ведомства, провокация готовится на севере провинции Идлиб. Западные и украинские спецслужбы намерены инсценировать применение химоружия армией Сирии и российским воинским контингентом в республике. Затем планируется кампания по дискредитации САР и РФ в ООН и Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО). В инсценировке задействуют НПО «Белые каски».

«Ее активисты осуществят видеофиксацию так называемых последствий инцидента и направят в международные организации... обращение, а также якобы свидетельства мирных жителей с возложением ответственности за произошедшее на Сирию и Россию», — подчеркнули в СВР.

Спецслужба указала, что в рамках операции НАТО и Киева запланирован сброс с беспилотника заминированной емкости с хлором. Как ожидается, ее сбросят во время ударов сирийских и российских сил по позициям террористических группировок в идлибской зоне деэскалации.

Между тем глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Украина готовит атаки химическим и бактериологическим оружием против жителей региона, пишет 360.ru.

