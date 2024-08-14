Захарова: ВСУ не добились главной цели при атаке на Курскую область
14 августа 202415:30
Главной целью нападения Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Курскую область было отвлечь российские войска от Донбасса и Слобожанщины. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, этой цели украинская армия добиться не смогла.
«В настоящее время украинские боевики... получают решительный отпор со стороны Вооруженных сил РФ», - заключила она.
Ранее Захарова, заявила, что виновные в посягательстве на жизнь российского журналиста Евгения Поддубного понесут неотвратимое наказание, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru