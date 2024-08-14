Захарова: ВСУ не добились главной цели при атаке на Курскую область

Главной целью нападения Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Курскую область было отвлечь российские войска от Донбасса и Слобожанщины. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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По её словам, этой цели украинская армия добиться не смогла.

«В настоящее время украинские боевики... получают решительный отпор со стороны Вооруженных сил РФ», - заключила она.

Ранее Захарова, заявила, что виновные в посягательстве на жизнь российского журналиста Евгения Поддубного понесут неотвратимое наказание, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияКурская ОбластьВСУМИД РФМария Захарова

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