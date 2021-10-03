Захарова вспомнила русскую пословицу в ответ на слова Зеленского о «наглой» политике Украины

Украина прикрывается «наглостью» политики, о которой упомянул президент Владимир Зеленский, только потому, что не в состоянии предложить миру ничего из того, что было обещано сделать, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Пушков резко ответил на заявление Зеленского о «наглой» внешней политике

«А вот это точно! Лучше не скажешь, если только пословицей русской — со свиным рылом в калашный ряд», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Захарова также напомнила о провале реформ, росте внутреннего раскола, неспособности сохранить традиции, модернизировать страну – всего, что уже оплачено Западом.

«Никаких "шагов вперёд нет". Только "сто шагов назад", но не тихо на пальцах, а разнузданно и… нагло», — добавила Захарова.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что внешняя политика Украины «наглая», и она помогла совершить серьезные шаги в международном сотрудничестве. Об этом глава государства сказал на встрече с депутатами партии «Слуга народа», сообщается на сайте украинского лидера.

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ТЕГИ:УкраинаВладимир ЗеленскийМария Захарова
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