Захарова вспомнила русскую пословицу в ответ на слова Зеленского о «наглой» политике Украины
Украина прикрывается «наглостью» политики, о которой упомянул президент Владимир Зеленский, только потому, что не в состоянии предложить миру ничего из того, что было обещано сделать, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«А вот это точно! Лучше не скажешь, если только пословицей русской — со свиным рылом в калашный ряд», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Захарова также напомнила о провале реформ, росте внутреннего раскола, неспособности сохранить традиции, модернизировать страну – всего, что уже оплачено Западом.
«Никаких "шагов вперёд нет". Только "сто шагов назад", но не тихо на пальцах, а разнузданно и… нагло», — добавила Захарова.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что внешняя политика Украины «наглая», и она помогла совершить серьезные шаги в международном сотрудничестве. Об этом глава государства сказал на встрече с депутатами партии «Слуга народа», сообщается на сайте украинского лидера.
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