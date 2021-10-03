Захарова вспомнила русскую пословицу в ответ на слова Зеленского о «наглой» политике Украины

«А вот это точно! Лучше не скажешь, если только пословицей русской — со свиным рылом в калашный ряд», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Захарова также напомнила о провале реформ, росте внутреннего раскола, неспособности сохранить традиции, модернизировать страну – всего, что уже оплачено Западом.

«Никаких "шагов вперёд нет". Только "сто шагов назад", но не тихо на пальцах, а разнузданно и… нагло», — добавила Захарова.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что внешняя политика Украины «наглая», и она помогла совершить серьезные шаги в международном сотрудничестве. Об этом глава государства сказал на встрече с депутатами партии «Слуга народа», сообщается на сайте украинского лидера.

