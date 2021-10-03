Пушков резко ответил на заявление Зеленского о «наглой» внешней политике
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что его страна должна проводить «наглую» международную политику. Об этом пишет РИА Новости.
Член Совета Федерации согласился с украинским президентом в определении, однако призвал не равнять наглость и силу. По его словам, наглость прикрывает внутреннюю слабость и неуверенность в себе, а сила вызывает уважение.
Ранее Владимир Зеленский сообщил, что его встреча с Владимиром Путиным тет-а-тет может быть с «неожиданным результатом».
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