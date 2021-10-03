Пушков резко ответил на заявление Зеленского о «наглой» внешней политике

Член Совета Федерации согласился с украинским президентом в определении, однако призвал не равнять наглость и силу. По его словам, наглость прикрывает внутреннюю слабость и неуверенность в себе, а сила вызывает уважение.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что его встреча с Владимиром Путиным тет-а-тет может быть с «неожиданным результатом».







