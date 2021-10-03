Зеленский похвастался достижениями «наглой» внешней политики Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что внешняя политика Украины «наглая», и она помогла совершить серьезные шаги в международном сотрудничестве. Об этом глава государства сказал на встрече с депутатами партии «Слуга народа», сообщается на сайте украинского лидера.

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Зеленский считает, благодаря действиям его офиса и украинского МИДа стране удалось многого достичь на международной арене, но этого еще мало. Президент обратился к украинским политикам с призывом более решительно действовать ради достижения своих целей.

«Считаю, что мы мощные. И сегодня наша политика «наглая». И я убежден, что без сильной международной политики, без такой «наглости» никто не увидит шагов Украины вперед», — цитирует Зеленского Газета.ru.

Также Зеленский подчеркнул, что у Украины нет времени ждать, когда она сможет вступить в Евросоюз.

«У нас нет времени рассчитывать, что нас примут в Евросоюз: «давайте подождем еще пять лет». Вы знаете, что у нас война», — цитируют «Известия» президента Украины.

Ранеее глава украинской пропрезидентской партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что у действующего главы Украины Владимира Зеленского нет конкурентов на следующих президентских выборах. Об этом Корниенко рассказал журналистам 21 сентября. При этом он уточнил, что речь о том случае, если Зеленский решит баллотироваться на второй срок.

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ФОТО: РИА Новости/
ТЕГИ:ЕвросоюзПолитикаУкраинаВладимир Зеленский
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