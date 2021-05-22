Захарова возразила по поводу незаинтересованности России в диалоге с ЕС
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возразила главе МИД Австрии Александеру Шалленбергу, который заявил, что Евросоюз хочет диалога с Россией, а Москва в нем не заинтересована. Захарова опровергла слова австрийского диппредставителя в своем Facebook.
«ЕС хочет диалога с Россией, но Москва пока не проявляет интереса, утверждает глава МИД Австрии. ЕС и Россия должны сотрудничать по многим темам: от климата до энергетики, отметил он. Глава МИД Австрии заявил, что он надеется на изменение тональности в отношениях РФ и ЕС», - напомнила Захарова заявление главы МИД Австрии Александера Шалленберга,.
Захарова возразила австрийскому дипломату.
«Это неправда. Было много политических, гуманитарных , экономических проектов, в которых Россия и ЕС принимали участие. Но заблокированы они были после принятия Брюсселем антироссийских санкций и подмены диалога агрессивной риторикой, безосновательными обвинениями и дезинформационными кампаниями», - написала Захарова.
Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что Россия является важным партнером для энергетической безопасности на европейском континенте и останется им в будущем. По его словам, санкции Евросоюза в отношении России из-за ситуации вокруг Алексея Навального нельзя привязывать к строительству газопровода «Северный поток - 2».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+8 709 / сут.
Умерли
118 тыс.+386 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+9 345 / сут.
- Захарова возразила по поводу незаинтересованности России в диалоге с ЕС
- Мишустин анонсировал сокращение чиновников в сфере оказания госуслуг
- Цены на икру в России обновили 10-летний максимум
- Мишустин: «Спутник V» - одна из самых востребованных вакцин в мире
- Прокуратура начала проверку после появления масляных пятен на водохранилище в Красноярском крае
- СМИ: СК выявил хищения при строительстве спецобъектов Минобороны на миллиарды рублей
- Мишустин дал разъяснения о полном переводе образования на дистанционку
- Мишустин назвал Россию кузницей кадров для человечества
- Новые граждане России вместе с паспортом получат Конституцию
- Вопрос чести. «Северный поток-2» достроят под санкциями США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru