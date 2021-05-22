Захарова возразила по поводу незаинтересованности России в диалоге с ЕС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возразила главе МИД Австрии Александеру Шалленбергу, который заявил, что Евросоюз хочет диалога с Россией, а Москва в нем не заинтересована. Захарова опровергла слова австрийского диппредставителя в своем Facebook.

Солидарность против. В России готовятся к последствиям введения новых правил Европарламента

«ЕС хочет диалога с Россией, но Москва пока не проявляет интереса, утверждает глава МИД Австрии. ЕС и Россия должны сотрудничать по многим темам: от климата до энергетики, отметил он. Глава МИД Австрии заявил, что он надеется на изменение тональности в отношениях РФ и ЕС», - напомнила Захарова заявление главы МИД Австрии Александера Шалленберга,.

Захарова возразила австрийскому дипломату.

«Это неправда. Было много политических, гуманитарных , экономических проектов, в которых Россия и ЕС принимали участие. Но заблокированы они были после принятия Брюсселем антироссийских санкций и подмены диалога агрессивной риторикой, безосновательными обвинениями и дезинформационными кампаниями», - написала Захарова.

Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что Россия является важным партнером для энергетической безопасности на европейском континенте и останется им в будущем. По его словам, санкции Евросоюза в отношении России из-за ситуации вокруг Алексея Навального нельзя привязывать к строительству газопровода «Северный поток - 2».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МоскваАвстрияМИД РФМария Захарова
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры