Росавиация обнародовала детали сближения пассажирского самолета с бортом ВВС США

Инцидент произошел над Черным морем 3 декабря в 09:53 вблизи района ответственности российских органов обслуживания воздушного движения. По данным ведомства, самолет-разведчик НАТО CL600 выполнял полет, во время которого резко начал снижаться с высоты 11 тыс. до высоты 9 тыс. 200 метров, пересекая установленный для гражданских воздушных судов маршрут обслуживания воздушного движения. При этом экипаж военного борта не отвечал на запросы диспетчеров.

В это время в данном районе проходили маршруты гражданских самолетов А330 «Аэрофлота», который выполнял рейс Тель-Авив — Москва, и мальтийского CL650 Сочи -Скопье. Как отметили в Росавиации, пришлось оперативно изменить направления направления и эшелоны полетов гражданских воздушных судов. Ведомство будет инициировать направление протеста по дипломатическим каналам в связи с опасной ситуацией.

На борту самолета «Аэрофлота» находились 142 пассажира. Экипаж А330 мог наблюдать другое воздушное судно визуально, отметили представители авиаперевозчика.

