Росавиация обнародовала детали сближения пассажирского самолета с бортом ВВС США
В Росавиации рассказали подробности сближения американского военного самолета-разведчика с российским пассажирским лайнером, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел над Черным морем 3 декабря в 09:53 вблизи района ответственности российских органов обслуживания воздушного движения. По данным ведомства, самолет-разведчик НАТО CL600 выполнял полет, во время которого резко начал снижаться с высоты 11 тыс. до высоты 9 тыс. 200 метров, пересекая установленный для гражданских воздушных судов маршрут обслуживания воздушного движения. При этом экипаж военного борта не отвечал на запросы диспетчеров.
В это время в данном районе проходили маршруты гражданских самолетов А330 «Аэрофлота», который выполнял рейс Тель-Авив — Москва, и мальтийского CL650 Сочи -Скопье. Как отметили в Росавиации, пришлось оперативно изменить направления направления и эшелоны полетов гражданских воздушных судов. Ведомство будет инициировать направление протеста по дипломатическим каналам в связи с опасной ситуацией.
На борту самолета «Аэрофлота» находились 142 пассажира. Экипаж А330 мог наблюдать другое воздушное судно визуально, отметили представители авиаперевозчика.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru