Рейсу Тель-Авив — Москва пришлось изменить курс из-за сближения с самолетом-разведчиком США

Уточняется, что происшествие случилось 3 декабря. Один из самолетов США «хаотично пересекал установленные трассы гражданской авиации» и приблизился на к гражданскому воздушному судну, информирует источник.

По его данным, расстояние между Airbus и американскими самолетами по вертикали составляло менее 20 метров. По команде диспетчеров пассажирский лайнер снизился на 500 метров, чтобы занять более безопасный эшелон.

Отмечается, что самолет США игнорировал запросы с земли, пишет Газета.ru.

Ранее политолог-американист, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что призывы к НАТО применить оружие для демонстрации силы России можно рассматривать в качестве формального повода для объявления войны, и жёстко отвечать на них.

«Этот призыв я приравниваю к casus belli. Он звучит так: «Сбейте российский самолёт, потопите российское судно и посмотрите, что из этого выйдет. То есть, продемонстрируйте, что вы можете напасть на РФ». Блок НАТО всё время должен подтверждать войной и кровью свою значимость. Тогда его можно распускать, раз он выполняет не заявленную оборонительную функцию, а наступательную. Необходимо реагировать, когда нам предлагают маленькую победоносную войну. На дипломатическом уровне потребовать разъяснений. Кроме того, должны прозвучать извинения с той стороны», - отметил эксперт.

