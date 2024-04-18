Захарова: Визит Гросси в Россию может состояться в конце мая
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси может посетить Россию в конце мая. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Что касается очередной поездки в Россию... господина Гросси, то не исключаем, что она может состояться в конце мая», — заявила дипломат.
Захарова также сообщила, что Москва не получала запросов на инспекцию технического состояния Запорожской атомной электростанции со стороны МАГАТЭ. Российская сторона лишь видела некие заявления на этот счет «в публичной плоскости».
Ранее Рафаэль Гросси заявил, что в ближайшее время рассчитывает посетить Россию и Украину, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru