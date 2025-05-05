Путин и Моди провели телефонный разговор

Российский лидер ещё раз выразил искренние соболезнования в связи с терактом 22 апреля в городе Пахалгам в южном Кашмире. Моди, в свою очередь, поздравил Путина и весь российский народ с предстоящим 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Премьер отметил, что представитель Индии примет участие в торжественных мероприятиях в Москве.

«Индийский лидер подтвердил приглашение президенту России посетить Индию с визитом для проведения традиционной ежегодной двусторонней встречи на высшем уровне. Приглашение было с благодарностью принято», - добавили в Кремле.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Моди не примет участия в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве, сообщает RT.

