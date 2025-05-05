Путин и Моди провели телефонный разговор
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди по телефону обсудили российско-индийские отношения и продолжение их динамичного развиватия. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Российский лидер ещё раз выразил искренние соболезнования в связи с терактом 22 апреля в городе Пахалгам в южном Кашмире. Моди, в свою очередь, поздравил Путина и весь российский народ с предстоящим 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Премьер отметил, что представитель Индии примет участие в торжественных мероприятиях в Москве.
«Индийский лидер подтвердил приглашение президенту России посетить Индию с визитом для проведения традиционной ежегодной двусторонней встречи на высшем уровне. Приглашение было с благодарностью принято», - добавили в Кремле.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Моди не примет участия в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru